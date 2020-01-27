Kamu çalışanlarına ve emeklilere %5.5-6 oranında hayat pahalılığı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılarak gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi…

Bakan Amcaoğlu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yüzde 5 buçuk 6 oranında hayat pahalılığı yansıyacağını açıkladı.

Amcaoğlu, “Özellikle Ocak ayı sonunda gerçekleşen hayat pahalılığı oranları ki yüzde 4.09’dur. Bunun üzerinde bazı vergi düzenlemeleri ile birlikte şahsi indirimlerin de yeniden hayata geçirilmesi ile yaklaşık 5.5–6 seviyelerinde tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere yansıması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Çarşamba günü emeklilerin, Cuma günü de kamu çalışanları ödenmesi ile hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, gelinen noktada hem hayat pahalılığı ile ilgili uygulama yapacaklarını hem de asgari ücrete paralel bir şekilde artışların uygulanacağını ifade etti.

Amcaoğlu, “Maliyenin görevi sadece maaş ödemek değildir. Maaş ve ödemeler dışında yaptıklarımızı da her ay sonu basın aracılığı ile vatandaşla paylaşıyoruz. Yaklaşık 235 Milyon TL’lik bir cari borç açığını güncelleyen bir Maliye Bakanı olarak geçmişe baktığımızda şuan önümüzde öyle devasa duran bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile devletin yıllardır tartışma durumu olan borç alacak ilişkisinin sonuçlanmasının da önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Çok önemli bir aşama kaydettik ve sonuçlandırdık. Yıllardır konuşulan ve mahsuplaşma noktasında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile devletin tartışma durumu olduğu önemli bir sorunu ortadan kaldırdık. Geçen hafta yapmış olduğumuz açıklama ile artık Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile devlet arasında birbirine borç alacak ilişkisinden dolayı ortaya çıkacak tartışmalar yaşanmayacak. Bunlar hem yasal hem teknik anlamda sonuçlandırıldı. Yaklaşık 500 Milyon TL bir bedel karşılığında devletin ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında borç alacak ilişkisinin sonuçlandırılması çok önemli bir aşamadır” dedi.

Bakan Amcaoğlu, karayolları, eğitim ve hastane gibi ihtiyaçları da dikkate alarak, kaynak ve imkan yaratmaya çalışıldığını da ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin başlatmış olduğu hastane inşaatı ile ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını da açıkladı.

Amcaoğlu, “18 yoğun bakım ünitesi içeren, 126 yataklı yaklaşık 15 bin metre karelik hastaneden bahsediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin bize teklifi devlete olan ihtiyat sandığı, sosyal sigorta primleri ve vergi borçlarına dair bu ilgili binanın mahsuplaşarak devlete aktarılması,Sağlık Bakanlığı’nın kendi fonu ile bu hastaneyi çok kısa sürede ihaleye çıkarak sonuçlandırıp Girne ve ülke halkının hizmetine sunabilmesidir. Konu görüşülecek” diye konuştu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için şuan öngörülen finans kaynağının 6 ila 10 Milyon TL olduğunu da açıkladı…

(BRT)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 22:25