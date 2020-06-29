Kamiloğlu: “Söz konusu şahsın PCR sonucu akşama çıkacak”

Kamiloğlu: “Söz konusu şahsın PCR sonucu akşama çıkacak”
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunarak, Türkiye’den gemi ile gelen ve test sonucunun pozitif çıktığı açıklanan şahsın elinde, pozitif olduğuna dair belge olmadığını söyledi.

Söz konusu şahsa Mersin’de yapılan hızlı test sonucunun negatif çıktığını, kendisinin pozitif olduğundan şüphelenmesi ve beyan etmesi üzerine karantinaya alındığını söyleyen Kamiloğlu, “Sayın Ali Pillinin söylediklerini çarpıtmayalım lütfen. PCR sonucu akşama çıkacak” dedi.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Emine Kamiloğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gemi ile geldiği söylenen kadının elinde pozitif olduğuna dair belge yoktur. Mersin’de yapılan hızlı testi negatiftir. Kendisi öyle şüphelendiğini beyan etmesi üzerine hastanede karantinaya alınmıştır. Sayın Ali Pillinin söylediklerini çarpıtmayalım lütfen. PCR sonucu akşama çıkacak...”

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