Kamera kayıtlarından tespit edildi

Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kadını taciz ettiği belirtilen zanlı Veli Karakuş tutuklandı...

Lefkoşa’da önünde yürümekte olan genç kadının kalçasını sıkan zanlı Veli Karakuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 10.10.2021 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi’nde Lokmacı Kara Giriş Çıkış kapısı yanında faaliyet gösteren Orkestra Restorant önündeki yol içerisinde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin zanlı Veli Karakuş’un sağ eli ile aynı yol üzerinde önünde yürümekte olan Lefkoşa'da sakin R. A’nın (K-23) kalçasını sıkmak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Polis, edilenin derdest emri gereği tutuklandığını, kamera kayıtlarında olayın tespit edildiğini ve tahkikatın tamamlandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davaları sonuçlanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.