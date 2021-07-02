Kalkınma Bankası’nda ikinci pozitif vaka

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Kalkınma Bankası’nda ikinci pozitif vaka
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KKTC Kalkınma Bankası’nda çalışan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve Banka’nın tüm faaliyetlerinin çarşamba gününe kadar durdurulduğu bildirildi.
KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaligi, yaptığı yazılı açıklamada, Bankanın kadrosunda bulunan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Babaligi, çalışanların ve yatırımcıların sağlığını tehlikeye atmamak adına Bankanın tüm faaliyetlerini 7 Temmuz Çarşamba gününe kadar durdurma kararı aldıklarını duyurdu.
Babaligi açıklamasında, “Bankamız 8 Temmuz 2021 Perşembe günü, gerekli hijyen ve tedbirler alınarak yeniden yatırımcılarımızın hizmetine açılacaktır. Covid-19 virüsünün etkisinin sürdürdüğü bu süreçte, tüm halkımızın maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını, sağlıklı ve güvende kalmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verdi.

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