Kalkanlı yangın sonrası yeniden yeşilleniyor

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle bugün Kalkanlı-Tepebaşı bölgesinde geçtiğimiz yıl çıkan yangında zarar gören alanda fidan dikimi yapıldı, ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında ormanların öneminiş vurguladı bölgenin eski haline kavuşturulması için yoğun çaba sarfedildiğini ifade etti..

21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle ülkemizde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede Orman Dairesi ile Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü bünyesinde ve lions kulüpleri katkılarıyla Kalkanlı’da etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Kalkanlı ve Tepebaşı’nda geçtiğimiz yıl çıkan yangından zarar gören bölgede fidan dikimi yapıldı, yangın nedeniyle yuvasız kalan kuşlar için bölgede yuvalar kuruldu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Kalkanlı- Tepebaşı bölgesinde yangın alanına fiadan dikimi gerçekleştirdiğini kuş yuvaları yerleştirildiğini belirtti. Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Ercan Özsoy da Orman Dairesi ile birlikte, ‘ bir fidan dik senin de bir kuş yuvan olsun’ sloganıyla yola çıktıklarını anlatarak, bu kapsamda bağışta bulunan kişiler adına yerleştirilecek kuş yuvalarının bakım ve idamesinin yapılacağını anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yanan yerlerin yeniden canlandırılması için Orman Dairesinin büyük gayret ortaya koyduğuna vurgu yaptı.