Kafe, restoran ve bet ofisleri 21.00’de kapanacak!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin "Restoran, kafe, bet ofisi gibi işletmelerin 4 Ocak tarihine kadar saat 21.00'den itibaren kapalı olacağı ve sadece paket servis yapılacağı" yönündeki kararının da dahil olduğu tedbirler dizisi, Resmi Gazete’de “bir gün gecikmeli “ şekilde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararların Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yürürlüğe girmesi dikkat çekti.

Söz konusu kararların dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Kararın açıklanması ancak Resmi Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle bazı işletmeler dün akşam saat 21.00’den sonra kepenk indirmiş, bazıları ise çalışmaya devam etmişti.

Açık kalan işletmeler, kararların Resmi Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle herhangi bir cezaya tabi tutulmamıştı.

AÇIK KALANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, bu akşam saat 21.00’den sonra açık kalan tüm kafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi ve berber salonlarına cezai işlem uygulanacak.

KARARLAR...

Dün itibariyle yürürlüğe gireceği açıklanan ancak Başbakan ile Sağlık Bakanı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Resmi Gazete'de yayımlanmayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları şöyle: