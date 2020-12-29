Kafe, restoran ve bet ofisleri 21.00’de kapanacak!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin "Restoran, kafe, bet ofisi gibi işletmelerin 4 Ocak tarihine kadar saat 21.00'den itibaren kapalı olacağı ve sadece paket servis yapılacağı" yönündeki kararının da dahil olduğu tedbirler dizisi, Resmi Gazete’de “bir gün gecikmeli “ şekilde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararların Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yürürlüğe girmesi dikkat çekti.
Söz konusu kararların dün akşam Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Kararın açıklanması ancak Resmi Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle bazı işletmeler dün akşam saat 21.00’den sonra kepenk indirmiş, bazıları ise çalışmaya devam etmişti.
Açık kalan işletmeler, kararların Resmi Gazete’de yayımlanmaması nedeniyle herhangi bir cezaya tabi tutulmamıştı.
AÇIK KALANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK
Kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, bu akşam saat 21.00’den sonra açık kalan tüm kafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi ve berber salonlarına cezai işlem uygulanacak.
KARARLAR...
Dün itibariyle yürürlüğe gireceği açıklanan ancak Başbakan ile Sağlık Bakanı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Resmi Gazete'de yayımlanmayan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları şöyle:
- 29 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21:00’dan sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak 21:00’dan sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür.
- Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
- Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca işyeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.
- Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmiştir.
- Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.
- BM,AB, İngiliz Üstleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.