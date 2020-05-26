Kadriye Elsiz’in ölüm sebebi belli oldu

Lefkoşa’da dün ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kadriye Elsiz’in ölüm sebebi açıklandı.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

“25.05.2020 tarihli Basın Bülteni’nde Lefkoşa’da sakin Kadriye ELSİZ (K-78) ikametgahında aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Müteveffiyenin doktordan alınan ölüm nedeni belgesinde ölüm nedeninin “Kalp yetmezliği” olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”