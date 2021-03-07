1974 Barış Harekatı Gazilerimizden Abdullah Çakar 07.03.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın Lefkoşa mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet tüm ailesine, gazilerimize ve sevenlerine sabırlar dileriz.
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı
Kadir DEDEOĞLU
Kadir Dedeoğlu Kıbrıs Gazisi Abdullah Çakar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı
1974 Barış Harekatı Gazilerimizden Abdullah Çakar 07.03.2021 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi yarın Lefkoşa mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet tüm ailesine, gazilerimize ve sevenlerine sabırlar dileriz.
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