Kadına şiddetten suçlu bulunan sanık Kadı para cezası aldı

Mağusa’da 2019 yılı içerisinde kendisiyle sevgili olmayı kabul etmeyen kadını önce telefonda taciz eden daha sonra da evine giderek ölümle tehdit eden sanık Savaş Kadı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Şiddet tehdidi”, “Mülke tecavüz” ve “Telefonda tacizlik” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Kadı, 3 bin 500 TL para cezasına mahkum edildi.

HAKKINDAKİ ŞİKAYET GERİ ÇEKİLSE DE SUÇLU BULUNDU

Davanın kararını okuyan Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, sanık Savaş Kadı’yı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulduğunu açıkladı. Sanık Kadı’nın müşteki kadına karşı şiddet tehdidinde bulunduğunu, mülküne tecavüz ettiğini ve telefonda taciz ettiğini anımsatan Güzeler, şiddet tehdidi suçu için 3 yıla, mülke tecavüz suçu için ise 2 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğünü kaydetti.

Hiç kimsenin başka bir kişiye karşı bu suçları işlemeye hak ve yetkisinin bulunmadığını belirten Güzeler, sanık Kadı’nın müşteki tarafından affedildiğini belirtti.

Müşteki kadının şikayetini de geri çektiğini belirten Güzeler, sanığa bir fırsat vermeyi ve para cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduğunu kaydederek, sanığı 3 bin 500 TL para cezasına mahkum ettiğini açıkladı.

Güzeler, ayrıca sanık Kadı’nın 1 yıl süreyle sulh ve sükununu koruyacağına ve iyi ahlak sahibi olacağına dair 5 bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.