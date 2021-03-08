Kadın vekillerden dikkat çeken dayanışma: “Yemeğin salçalısı, erkeğin kalçalısı”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü konusunda konuşma yaptı ve ardından kadın milletvekillerine 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle söz vereceğini söyledi.

Kürsüye çıkan kadın Milletvekilleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne dikkat çekmek adına, kadınlarla ilgili ‘aşağılayıcı’ anlamlar taşıyan atasözleri ve deyimleri, ‘kadın’ ifadesi yerine ‘erkek’ ifadesi koyarak “tersten okudu”, ironi yaptı.

“Evlenilecek adam var, eğlenilecek adam var”, “yemeğin salçalısı, erkeğin kalçalısı”, “erkeği gönlüne bırakırsan, ya davulcuya, ya zurnacıya varır” gibi atasözü ve deyimleri, Meclis kürsüsünden aktaran vekiller, terse çevrildiğinde güldüren bu sözlerin, kadınlar için hiç de komik olmadığına vurgu yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, cinsiyet eşitliğinin adaleti getireceğini vurgulayarak, KKTC’deki kadınların erkeklerle eşit olmayışına ilişkin istatistiksel bilgiler aktardı.

KKTC İstatistik Kurumu’nun yayınladığı son verileri aktaran Derya, nüfusun yüzde 46’sının kadın olduğunu, bunlardan yüzde 74,2’sinin 15 ila 64 yaş olduğunu belirtti.

Derya’nın aktardığı veriler şöyle: