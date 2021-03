Kademeli açılım devam ediyor… Yeni kararlar yarın yürürlüğe girecek

A+

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli açılım devam ediyor. Bakanlar Kurulu tarafından Cuma günü açıklanan bir dizi yeni karar yarından itibaren yürürlüğe giriyor.

8 Mart 2021- 15 Mart 2001 tarihleri arasında, kısmi sokağa çıkma yasağı saat 21.00’de başlayacak ve sabah saat 05.00’e kadar devam edecek…

Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, eczaneler, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar ve benzin istasyonları haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olmaya devam edecek…

Pazartesi-Cuma günleri ise marketler 08.00 ila 20.00 saatleri arasında açık olacak, Cumartesi günü de bu kararın içerisinde yer alacak.

KAPALI OLAN YERLER

Tiyatro ve sinema salonları, gösteri merkezleri, konser salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, gazinolar, bar, meyhane, taverna, kahvehane-kıraathane, kafeterya, nargile cafe ve salonları, internet cafe, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, lokaller, yüzme havuzları, masaj salonları, spa, kapalı spor salonları, açık büfe hizmet veren lokantalar, bet ofisleri, gece klüpleri, club, hamam, saunalar kapalı kalacak.

AÇIK OLAN YERLER

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen kurallar çerçevesinde açık olabilecekler. Ancak Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacak. Bunun yanında hizmet veren işletmeler rotasyon usulü veya azaltılmış personelle çalışacak. Açık olan sektörlerde çalışan kişiler her on beş günde bir PCR testlerini yineleyecekler.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek. Denetleme yapılmadığı saptanan sektörler kapatılacaktır. İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı durumda ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacak. Kişilerin, elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamaları uygun olacak.

AÇIK OLAN KURUMLAR

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı, polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, ilçe emniyet kurulları, Gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIBTEK, Süt Kurumu, basın çalışanları ve/veya sarı basın kartı sahipleri kamu üniversitelerinin elzem bölümleri tam kapasite çalışabilecekt.

Ülkemizde faaliyet gösteren ve kapanması yönünde karar üretilmeyen tüm kurum ve kuruluşlar en üst ita amirlerinin belirleyeceği şekilde görevlerine devam edecek. Hava ve Deniz Limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personel ile çalışılacakt.

Diğer kararlar ise şöyle:

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerinde enfeksiyon yaygınlığının daha az olduğundan ve bu ilçelere enfeksiyon yayılımını engellemek amacıyla zaruri geçişler dışında, Lefkoşa ve Girne ilçelerinden yukarıda belirtilen ilçelere geçişlerin İlçe Emniyet Kurulları tarafından kontrollü yapılması uygun görülmüştür.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

15 Mart 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak devam etmesi uygun görülmüştür. Ancak açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecektir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 72 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Bunun dışında yapılacak diğer sevkiyat işlemlerinin de ileri bir tarihte yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür.

Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişiler son yedi gün içerisinde yaptırmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 24 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir.

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 08:00-19:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

Karantina kapasitesi göz önüne alındığında,Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasının sağlanması kaydı ile ülkemize düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 3 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi (askerler hariç) kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Restoranların paket servislerine ek olarak restoranlarda dış mekanlarda oturma alanlarının açılabilmesi amacıyla görev yapan kişilerin 10.03.2021 tarihine kadar taranarak PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup, aksi yönde bir karar üretilmemesi halinde 10.03.2021 tarihinde restoranların dış mekan oturma alanlarının açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde restoran kapatılabilecektir. ( Dış mekanlarda kurulacak masaların arası 2 metre mesafe ve aynı masada sandalyeler arası 60 cm ara olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. )

Özel eğitim merkezlerinin 08 Mart 2021 tarihinden itibaren açılmalarına karar verilmiştir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin başlamasına karar verilmiştir.

Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla taksiciler son 72 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile saatlik Güney Kıbrıs’a geçiş yapabileceklerdir. Ancak bu geçişler yalnızca Larnaka Havaalanına gitmek amacıyla yapılacaktır. Larnaka Havaalanına gidecek “T” izni olan taksilerde gerekli tüm hijyen koşulları sağlanmak üzere 1 yolcu ile birlikte, 9 kişinin altındaki ticari “T” izni olan araçların da tüm hijyen koşulları sağlanmak üzere 2 yolcu ile geçiş yapabileceklerdir. Bu araçlar geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde aynı sınır kapısından geri dönmeleri gerekmektedir. Ayrıca sınır kapılarında taksicilere geçişler için düzenlenecek olan taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde taksiciye yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

Daimi/kısa süreli ikamet izni bulunan kişiler geldikleri ülkenin karantina koşullarına tabi tutularak 10 veya 14 gün merkez karantinada kalacaklardır.