Kaçaklar Cezaevine Gönderildi

Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek isterken yakalan zanlılar Alkan Canit, Benjamin John Onyebuchı, Asif Asıf, Muhammad Shahnaz, Tayeye Schadrack teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlı Alkan Canit’in haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 kefilin 100 biner TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanması, diğer zanlıların ise 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı haber

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020, 16:44