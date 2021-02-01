Kaçak olduğu ihbarla ortaya çıktı

Mağusa’da polis kontrolü sırasında tespit edilen Emmanuel Yume Menyoli Nije’nin muhaceret kontrolünde 2018 yılından beri ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Suçüstü hali gereği tutuklanan zanlı Nije “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlaması ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. 2018 yılında 90 günlük vize ile ülkeye gelen ve vize süresi sona ermesine rağmen ülkeden çıkış yapmadığı tespit edilen zanlı, hakkındaki soruşturma ve ihraç işlemlerinin başlatılması için mahkeme emri ile 3 gün poliste tutuklu kalacak.

ÜLKEDE KALDIĞI SÜRE İÇİNDE NE YAPTIĞI ARAŞTIRILACAK

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cafer Erenköylü mahkemede verdiği ifadesinde, 31 Ocak tarihinde, alınan bir ihbar üzerine tespit edilen zanlı hakkında yapılan muhaceret kontrolünde, zanlının 19 Kasım 2018 tarihinde 90 günlük vize ile ülkeye geldiğinin ancak vize süresinin bitmesine rağmen ülkeden çıkış yapmadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru Erenköylü zanlının bir yerde çalışıp çalışmadığının ve öğrenci kaydının olup olmadığının araştırılacağını, ayrıca ihraç işlemleri için gerekli yazışmaların yapılacağını belirterek zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.