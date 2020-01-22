Kaçak güreşmedik... Koltuğa yapışmadık...

Kaçak güreşmedik... Koltuğa yapışmadık...
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İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mustafa Alkan'ın Programında, hükümet ortakları UBP'ye, İmar Planı üzerinden sert mesajlar verdi...

Baybars, “Her ne kadar plancı arkadaşlarla zaman zaman farklı düşünsek de bu planı ortak uzlaşı noktasına getirebilmek, ciddi bir iştir... Bunu yapmak önemli bir duruştur. Eğer bu kadar emeği, 2 günde 3-5 farklı örgütün, başkanın, ilçenin söylediğiyle çöpe atıyorsa birileri, kusura bakmayın bunun vebalini, vicdanını üzerime almam... Bu planı geçiremedim ama mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Bunu bu hale getirenler, hem vicdanlarında, hem sorumluluklarında hem de siyasi literatürde o şekilde yerlerini alacaklardır...” dedi...

“Ortağınızdan söz ediyorsunuz” sözü üzerine Baybars, “Evet...” dedi...

Kaçak güreşmediklerini, koltuğa da yapışmadıklarını belirten Baybars, “Ben konuşursam meclis sarsılır dediniz mi?” sorusuna da “dedim tabi” yanıtı verdi...

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