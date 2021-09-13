Kaçak Et Operasyonu: Güney’den 3 Ton Kaçak Et Getirildiği Tespit Edildi

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Kaçak Et Operasyonu: Güney’den 3 Ton Kaçak Et Getirildiği Tespit Edildi
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10.09.21 tarihinde  alınan ihbar doğrultusunda saat 18.00 raddelerinde Gazimağusa’da Kaliland bölgesinde soğuk hava deposunda yapılan aramada, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen yaklaşık 3 ton bütün ve parça halinde olmak üzere et, poşetlerde kıyma ve yağ parçaları  olmak üzere Mağusa Polis Müdürlüğüne  bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından  tespit edilerek emare olarak alındı. Daha sonra ise 11.09.2021 tarihinde zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Kaliland bölgesinde bulunan soğuk hava deposunda bulunan kaçak etler Gazimağusa Belediyesi ekibleri tarafından  imha edilmek üzere toplatıldı. Olay yerinde bulunan GMB Sağlık Şube Amiri İlke Sabit Soyer açıklama yaptı.

Sağlık Şube Amiri İlke Sabit Soyer, Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda Polis Teşkilatı ile birlikte kaçak et olduğuna inanılan yaklaşık 3 ton et ele geçirdiklerini ve bugün itibari ile   Polis Ekipleri ile Belediye  işbirliğinde toplanan  etler imha edilmek üzere götürülürken 1 adet kıyma makineside polis tarafından emare olarak alınıp Gazimağusa Polis Müdürlüğüne götürüldü.(MHA)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2021, 15:56
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