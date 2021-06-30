Kaçak 8 Göçmenden 4’ü Tutuklandı, 4’ü İse Kayıp

Dün akşam KKTC’ye yasal olmayan yollardan giren 8 mülteciden 4’ü yakalandı, 4’ü ise aranıyor.

Dün gece polis tarafından bir markette tespit edilen Suriye uyruklu 8 mülteciden 4’ü yakalandı. 1’i kadın 3’ü erkek olan göçmenler KKTC’ye yasal olmayan yollardan giriş yaptıkları için tutuklanmış olup önce PCR testleri yapılaması için Gazimağusa Devlet Hastanesine götürüldü.

Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra ise pandemi oteline yerleştirildi.

Polis soruşturması devam etmekte olup diğer 4 mülteci ise aranıyor.

MHA