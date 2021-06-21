Kabine Toplantısı sona erdi! TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.30'da toplandı. Kabine Toplantısı’nda, pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının kaldırılması veya esnetilmesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Buna göre; sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılırken, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçilmesi kararı alındı. İşte Kabine Toplantısı’nda alınan kararların detayları…

Son Dakika Haberleri: Türkiye'de koronavirüs salgının kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirlerinin ardından vaka sayısı kontrol altına alındı, 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme sürecine geçildi.

Bu süreçte de vaka sayıları başta olmak üzere vefat ve ağır hasta sayılarında büyük düşüş yaşanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceğini belirlemek üzere saat 15.30'da Kabine'yi topladı.

Kabine Toplantısı'nda; pazar günü sokağa çıkma yasağı, hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması veya esnetilmesi, restoran, lokanta ve kafe gibi işletmelerin çalışma saatleri ve salgında son durum ele alındı. Gelen son dakika haberine göre, Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını canlı yayında açıkladı.