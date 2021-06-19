Jimnastikçiler St. Hilarion'daki etkinlikte yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu, Kıbrıslı Rumların girişimleri sonucu St. Hilarion Kalesi’nde gerçekleştirilecek Cercle/Kölsch konserinin ertelenmesine tepki göstermek amacıyla, çocuklarla parkur müsabakası düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, konuyla ilgili 17 Haziran Perşembe günü yaptığı açıklamada, federasyon olarak “Kendine İnan Her Şey Mümkündür” sloganıyla St. Hilarion Kalesi’nde saat 17.00’de 12 yaş üstü çocuklar için parkur müsabakası düzenleyeceklerini duyurmuştu.

“Bu sayede dünyaya biz buradayız bizde varız mesajı vermeyi hedeflemekteyiz” diyen Sapsızoğlu, sporun ve sanatın kültürler arası dostluk ve barışı güçlendirmede altın anahtar olarak kullanılması, engel olarak değil, bir barış eylemi olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İlk kez yapılacak müsabakaya, federasyon dışından sporcular da katılabilecek.