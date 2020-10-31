İzmir’deki depremde can kaybı 35’e yükseldi

Deprem sonrası yaralı ve ölü sayısıyla ilgili son gelişmeleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Şuan hastanelerimizde gözlem, müşahede ve servislerde yatan 243 hastamız var. Maalesef an itibariyle 35 canımız depremde hayatını kaybetti. 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracaat etti.

* Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastamızın olduğunu ve bunlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Diğer hastalarımız serviste takip ediliyor. Bu anlamda ciddi bir sorunumuz yok.

* Şu ana kadar ameliyatı yapılan 15 hastamız oldu. Bu müdahale yapılan hastalarımız arasında da ciddi durumu olan yok.

“DEPREMLE MÜCADELE EDERKEN SALGINA YENİK DÜŞMEMELİYİZ”

“Daha önce örneğini görmediğimiz salgın durumunda bir depremle karşı karşıyayız” diyen Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bu dönemde salgınla mücadele ederken, vatandaşlarımızdan tedbirlere hassasiyetle uymalarını istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz.

* Şu dönemde çadırlarda yemek yerken veya kurtarma ekipleri de dahil olmak üzere kalabalık ortamların oluştuğunu görüyoruz.

* Bu dönemde kamu kurumları ve STK'ların personel yoğunluğu sağlaması ama bu personelleri dinlendirerek bunu yapmalarını, salgınla mücadele ederken tedbirlere uyarak işleyişi sağlamaları gayreti içerisindeyiz.

* Bakanlığımız, AFAD ve UMKE ekipleri, alanda vatandaşlarımıza yoğun bir şekilde maske ile dezenfektan dağıtma gayreti içerisindeler.

FOTO: DHA

ERDOĞAN’DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada İzmir’deki depreme ilişkin şu açıklamaları yaptı:

* Dün İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. İzmir’e ve depremin hissedildiği tüm şehirlerimize geçmiş olsun diyorum.

* Devletimiz deprem anından itibaren tüm bakan arkadaşlarım, milletvekillerimiz, kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD’ımız, hep birlikte imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Vatandaşlarımıza yardımcı olunması faaliyetleri eksiksiz yerine getirilmektedir.

* Deprem anından itibaren bakanlarımız milletvekillerimiz kurumlarımızla imkanlarımızla İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

* Evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin.