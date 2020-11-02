İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem: 79 can kaybı, 962 yaralı

Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 79'a yükseldi.

AFAD, depreme ilişkin son bilgileri açıkladı.

Depremde yaralanan 962 vatandaştan 743'ü taburcu edilirken, 219 kişinin tedavisi devam ediyor.

41 BİNA AĞIR HASARLI

Son durum hakkında açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:

"104 vatandaş enkazdan yaralı bir şekilde çıkarıldı. Arama faaliyeti yapılan 8 bina var. 910 kişi sahada hasar tespit çalışmalarını yapıyor. Hasar tespit çalışmalarında 2 bin 234 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Ağır hasarlı 41 bina, orta hasarlı 35 bina bulunuror. Bir ay sonra da burada inşaat çalışmalarına başlamış olacağız. Bayraklı'daki 24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz. Vatandaşlara yardım ödemesine başlandı. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım yapılacak. 13 bin lira taşınma ve kira yardımı verilecek."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı açıklamada "Dün akşam itibarıyla İzmir'de elektrik verilmeyen bina kalmadı. Son 24 saattir yeniden gaz verme çalışmaları başladı.1854 aboneden 883'üne gaz verdik. Şu an itibarıyla 235 binada 971 dairemizin gaz verme çalışmaları devam ediyor" bilgisini verdi.

8 BİNADA ARAMA KURTARMA

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre İzmir’de halen 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede devam eden müdahale ve iyileştirme çalışmalarına AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 6 bin 408 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 1045 araç katılıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılıyor.