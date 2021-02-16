İzlem Gürçağ Altuğra: "Mutant virüsle ilgili felaket tellallığı yapmaya gerek yok"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, KTV’de Ali Çatal’ın sunduğu ‘Parapolitik’ adlı programa konuk oldu.

"VİRÜSLER İLK KEZ MUTASYONA UĞRAMIYOR"

Mutant Koronavirüsle ilgili felaket tellallığı yapıldığını belirten Altuğra, virüslerin ilk defa mutasyona uğramadığını vurguladı.

Mutasyona uğramanın zaten virüslerin doğasında olduğunu kaydeden Altuğra, “Virüsler canlı değildir. Cansız da değildir. Yaşama döngülerini devam ettirmeleri için canlı hücreye ihtiyaç duyarlar. Ya insan bedenindeki, ya hayvanlardaki ya da bitkilerdeki hücrelere ihtiyaç duymaktalar” dedi.

Virüsün, insan vücuduna girip çoğaldığı zaman, kişiyi hasta ettiğini ama aynı zamanda bağışıklık sistemiyle de karşılaştığını ifade eden Altuğra, “İnsanın bağışıklık sistemi virüsü yok etmek için mücadeleye giriyor. Bu mücadelede, virüsle bağışıklık sisteminin karşılıkla mücadelesi sırasında virüs de kendini değiştirerek mutasyona uğruyor” ifadelerini kullandı.

"VİRÜSLER ZATEN MUTASYONA UĞRAYARAK YAŞAM DÖNGÜLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Virüsün karşılaşmış olduğu mekanizmayı tanıdığını ve o gücü etkisiz hale getirmek için kendini değiştirdiğini dile getiren Altuğra, virüslerin günümüze kadar zaten mutasyona uğrayarak yaşam döngülerini devam ettirdiğini vurguladı.

“Virüs mutasyona uğradığı zaman insan sağlığında nasıl etki yaratıyor önemli olan budur” diyen Altuğra, önemli olanın virüsten nasıl korunulacağını bilmek olduğunu vurgulayarak, “Virüsten nasıl korunacağımızı bildiğimize göre,felaket tellallığına gerek yoktur” diye konuştu.