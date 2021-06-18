İthal elma ve üzümde zehir

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İthal elma ve üzümde zehir
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Tarım Dairesi, 11-17 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen üç ithal ürün imha edildi. Analiz edilen yerli ürünlerin tümü temiz çıktı.

Tarım Dairesi’nin açıklamasında, 26 ithal üründen numune alınarak yapılan analizler neticesinde, 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (Stk), Orc Foods’a ait kırmızı üzümde ve Svs Tic. Ltd.’e ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünler firmaların isteği üzerine imha edilmiştir” denildi.

Yerli ürünler temiz

Açıklamada, 18 yerli üründen alınan numunelerin tümünün temiz olduğu ve bitki koruma ürünü tespit edilen hiçbir ürüne rastlanmadığı da kaydedildi.

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