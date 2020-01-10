İtfaiyenin kediye yardım etme şekli tepki topladı

Bugün sabah saatlerinde Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen öğrenciler ve öğretmenler kediyi kurtaramayınca, aklımıza ilk gelen "kurtarıcı" olarak itfaiyeden yardım istediler. Fakat sonuç ne yazık ki bildiğimiz kurtarma gibi olmadı. İtfaiye ekiplerinden merdivenle çıkıp kurtarma beklenirken çocukların gözleri önünde kedinin ağaçtan düşmesi için tazzikli su sıkıldı. Bu olayı sosyal medyadan paylaşan vatandaş ise şöyle isyan etti: "Bu sabah okul bahçemizde bulunun ağaç üzerinde mahsur kalan bir kediciği farkettik. Indirmeye çalıştık ama çabalarımız işe yaramayınca itfaiyeyi arayıp yardım istedik. Keşke böyle bir hata yapmayıp kendi imkanlarımızı zorlasaydık. Tüm vicdanlı insanların bulunduğu yerlerde olduğu gibi itfaiye bir merdiven dayayıp çıkıp bu zavallı korkmuş canı kurtarır diye beklerken, aniden öğrencilerimize geri çekilmelerini söyleyip ince bir dal üzerinde duran 3-4 kiloluk hir hayvanın üzerine tazikli su sıkmaya başladılar. Durdurmaya çalışsak da bizi dinlemeyip dakikalarca ağaca, kediye su sıktılar. Olayın sonunda ne mi oldu? Kedi ağactan düşüp bacağını kırdı hem de bu soğuk havada sırılsıklam oldu. Hayvan korkup kaçtığı için yakalayıp veterinere de götüremedik. Saatlerce kediyi aradık fakat bulamadık. Hani bazı insanlar hayvanlardan korkuyor iğreniyor ya!! Sizce şimdi kimden korkmamız kimden iğrenmemiz gerekir?.." diye eklediler.







MHA