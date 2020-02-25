İşveren masayı terk etti!

İşveren masayı terk etti!
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Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücreti Saptamam Komisyonu, 2020 yılının ilk asgari ücreti olarak belirlenen brüt 3 bin 600 TL, net 3 bin 132 TL rakamlarına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.

Yapılan itirazlar sonucu asgari ücret 220 TL artışla brüt 3.820 TL ve net 3.323 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonunda işveren tarafı masayı terk etti.

İşveren kesiminin toplantıyı terk etmeden önce"Konuyu mahkemeye taşıyacağız" dediği öğrenildi.

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