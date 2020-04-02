İşten durdurmalar işleme sokulmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Nisan ayı sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın herhangi bir işten durdurmayı yürürlüğe sokmama kararı aldığını açıkladı.

Bakan Sucuoğlu BRT'de yaptığı açıklamada hazırladıkları genelge ile bu uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

İŞTEN DURDURMA BİR AYLIĞINA YASAKLANDI.

Alınan karara göre 30/4/2020 tarihine kadar işyerleri çalışanlarını durduramayacak. İşçinin korunmasını ve istihdamın devamını hedefleyen karar alındı.

İşçisini durdurmayıp istihdam etmeye devam edecek olan işyerlerine personel başına 1500 tl maaş desteği verilecek.

İŞVERENDEN NİSAN VE MAYIS ayına ait İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta primleri de hiçbir zaman talep edilmeyecek..