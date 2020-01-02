İşte yeni harçlar!

Yeni yılın gelmesiyle, devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı.
1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamlarında en çok dikkat çeken ehliyet harçları oldu.
Ehliyet harçları yüzde 10 civarında zamlandı.
Yapılan düzenlemenin ardından ücretler şöyle değişti:
2019 2020
1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL 259,90 TL
2 Yıllık: 350 TL 384,80 TL
3 yıllık: 470 TL 514,70 TL
5 yıllık: 720 TL 789,50 TL
10 yıllık: 1,195 TL 1,314 TL
Öğrenci Ehliyeti: 350 TL 385 TL
Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL 385 TL
Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL 530 TL