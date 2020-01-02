İşte yeni harçlar!

İşte yeni harçlar!
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Yeni yılın gelmesiyle, devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamlarında en çok dikkat çeken ehliyet harçları oldu.

Ehliyet harçları yüzde 10 civarında zamlandı.

Yapılan düzenlemenin ardından ücretler şöyle değişti:

                                                                                               2019                                      2020

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler):                         240 TL                                   259,90 TL

2 Yıllık:                                                                                  350 TL                                   384,80 TL

3 yıllık:                                                                                  470 TL                                   514,70 TL

5 yıllık:                                                                                  720 TL                                   789,50 TL

10 yıllık:                                                                                1,195 TL                                1,314 TL

Öğrenci Ehliyeti:                                                                350 TL                                   385 TL

Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı:                            350 TL                                   385 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı:                                  485 TL                                   530 TL

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