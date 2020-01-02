İşte yeni harçlar!

Yeni yılın gelmesiyle, devlete ödenen harçlar, her yıl olduğu gibi zamlandı.

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamlarında en çok dikkat çeken ehliyet harçları oldu.

Ehliyet harçları yüzde 10 civarında zamlandı.

Yapılan düzenlemenin ardından ücretler şöyle değişti:

2019 2020

1 Yıllık (yaş haddi ve sınav geçenler): 240 TL 259,90 TL

2 Yıllık: 350 TL 384,80 TL

3 yıllık: 470 TL 514,70 TL

5 yıllık: 720 TL 789,50 TL

10 yıllık: 1,195 TL 1,314 TL

Öğrenci Ehliyeti: 350 TL 385 TL

Öğrenci Ehliyeti Teorik Sınav Harcı: 350 TL 385 TL

Motorlu Araç Sürüş Sınav Harcı: 485 TL 530 TL