İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...

Türkiye, 1 Haziran tarihine ve yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni normalleşme kararlarına kilitlendi. Gelen son dakika bilgilerine göre; Coronavirüste kademeli normalleşme planında en öne çıkacak konuların sokak kısıtlaması, kafe-restoranların çalışma saatleri ve maskesiz hayat planı olması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarın Kabine Toplantısı kararlarını duyuracak. Peki 1 Haziran'dan sonra Türkiye'yi neler bekliyor? Tam normalleşme için adımlar nasıl olacak? Sinema-konser-tiyatro gibi etkinlikler başlayacak mı? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladığı 1 Haziran sonrası için yeni normalleşmeye yönelik taslak çalışma ile birlikte gözler artık yarın yapılacak Kabine toplantısında... Esnaf heyecanla hazırlıklarını yaparken; kafe-restoran ve diğer işletmelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Başkan Erdoğan kabine toplantısı kararlarını yarın millete sesleniş konuşması ile duyuracak. Öte yandan; halı sahaların açılması, düğünlerin yapılması gibi konularda gündemde.

İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası için normalleşme planı: A Haber Muhabiri Ece Altuğ, normalleşme planlarına ilişkin şunları ifade etmişti

"Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte kademeli normalleşmede hız kazanacak. Haziran ayında normalleşme/gevşemenin artacağını belirtebiliriz. Bazı beklentiler, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri var. Kabine toplantısı ile birlikte son şeklini alacak bu kararlar."

"Esnaf haber bekliyor. Kafe ve restoranların yaz itibarıyla bahçeler de faaliyet gösterebilecekleri belirtiliyor. Kısıtlı sayıda müşteri alınmasıyla restoran-kafelerin kapılarını açması bekleniyor. Açık havada kısıtlı sayıda düğünlerin yapılacağı da belirtiliyor. Halı sahalar-spor salonları bunlar da aşılama hızı arttıkça açılacak

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI...

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yol haritası önerisini Bakan Koca'ya sundu. Koca, öneriyi Kabine'de anlatacak.

Bilim Kurulu'na göre, hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması saat 24.00'e kadar uzatılmalı. Kabine üyeleri bu öneriyi ele alacak. Hafta sonu kısıtlamasının da kaldırılması üzerinde duruluyor.

MASKESİZ HAYAT MI GELİYOR?

1 Haziran sonrası da aşılamanın etkisi ile vaka sayılarında azalma aynı hızda sürerse maskesiz hayat planı da gündeme gelecek. Özellikle ahil ve parklarda 2 metre mesafe varsa maske takılması zorunlu olmayacak.

TAM NORMALLEŞME İÇİN 2 KRİTİK TARİH

BioNTech'in birinci dozunun vurulmasından iki hafta sonra bile yüzde 70-80'lik bir koruma oluştuğu için 30 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldığında toplum bağışıklığı yüzde 55-56'ya ulaşacak. İsrail ve İngiltere örnekleri dikkate alındığında Türkiye'de de bu kapsamda yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ise ferahlama olacak.

SİNEMA-KONSER-TİYATRO VE BİRÇOK ETKİNLİK İÇİN YENİ SİSTEM

Türkiye'nin rahatlaması için toplumsal bağışıklık aşılama oranının yüzde 70'i bulması gerekiyor. 65 yaş üstünde bu oran yüzde 85'e ulaştı. Ancak araştırmalar yaş grupları düştükçe aşıya ilginin de azaldığını gösteriyor. Yapılacak kampanyalar ile gençlerin aşıya olan ilgisinin artması sağlanacak.

Bunun için 65 yaş üstüne yapıldığı gibi aşıya teşvik için bazı "pozitif ayrımcılıklar" gündeme gelecek. Örneğin konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere aşı yaptıranlar alınırken, maske zorunluluğu da esnetilebilecek.