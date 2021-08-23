İşte ‘Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları’ iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin isimleri

Kıbrıs Postası, Rum Bakanlar Kurulu tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edilen ancak henüz resmi olarak açıklanmayan isimleri derledi.

Rum Bakanlar Kurulu tarafından, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları iptal edilen 14 Kıbrıslı Türk siyasinin isimleri merak konusu halini aldı.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, pasaportu iptal edilen isimler; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ‘Maraş Açılım Komitesi’ üyelerinden oluşuyor.

Buna göre, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu iptal edilen ancak henüz resmi olarak açıklanmayan isimler şöyle:

NE OLMUŞTU?

Rum Bakanlar Kurulu, aralarında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da bulunduğu toplamda 14 Kıbrıslı Türk siyasi ismin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptal edilmesi ya da yenilenmemesi yönünde karar üretti.

Rum haber kaynaklarından edinilen bilgilere göre 14 kişinin isimleri henüz açıklanmadı.

Elde edilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Tatar dışında, kabine üyeleri ve 4 komite üyesinin pasaportları iptal edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Bakanlar Kurulu’nun “KKTC Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu iptal etmeye, yenilemeyi reddetmeye veya Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu vermemeye karar verdiğini" açıkladı.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni küçümseyen, seyahat belgesini kullanamaz” demiş ve kimlik kartlarının (vatandaşlıklarının) değil; sadece seyahat belgelerinin alınması ile ilgili önerinin 20 civarında kişiyi kapsayacağını belirtmişti.

Kaynak: Kıbrıs Postası