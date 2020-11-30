İşte en çok yağış alan bölgeler

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en çok yağışın Kantara, Mehmetçik ve Çayırova’da kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamada, Kantara, Mehmetcik, Çayırova’da 7 kg/m², Dörtyol, Dipkarpaz 5 kg/m², Zafer Burnu ve Doğancı’da 4 kg/m², Lefke, Ziyamet, Bostancı, Gemikonağı, Taşpınar’da 2 kg/m², Gaziveren, Zümrütköy, Güzelyurt, Alayköy, İskele, Yeşilırmak, Çamlıbel, Çayönü, Kalkanlı’da 1 kg/m² yağış tespit edildiği bildirildi.

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 kg/m²’den az yağış kaydedildiği belirtildi.