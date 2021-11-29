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İşte durum tam da bu!

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Celil Yılmaz isimli yurttaş, temaslı olması nedeniyle eşi ve çocuklarıyla girdiği karantina sürecinin dün bitmesine rağmen, ‘Güvende Kal’ uygulaması ile takılan bileklikleri çıkarmak için Sağlık Bakanlığı’na ulaşamadıklarını ifade etti. Kaynak: Karantina süreci biten bir yurttaşın isyanı: “Sağlık Bakanlığı’na ulaşamıyoruz, işimizi kaybedeceğiz”

İşte durum tam da bu!
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Celil Yılmaz isimli yurttaş, temaslı olması nedeniyle eşi ve çocuklarıyla girdiği karantina sürecinin dün bitmesine rağmen, ‘Güvende Kal’ uygulaması ile takılan bileklikleri çıkarmak için Sağlık Bakanlığı’na ulaşamadıklarını ifade etti.

Test sonuçlarının negatif çıkmasına rağmen, sabah saatlerinden itibaren hem Sağlık Bakanlığı hem de ‘1102’ Hattı’nı aradıklarını ancak hiçbir yetkili ile temasa geçemediklerini dile getiren Yılmaz, YENİDÜZEN’e ulaşarak, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Yılmaz, “İşimizi kaybedeceğiz” endişesini de dile getirerek, yetkililere seslendi.

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