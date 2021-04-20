İşte Başbakan'ın 'Ad-Hoc Komitesi' kurulması için meclise sunduğu belge

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İşte Başbakan'ın 'Ad-Hoc Komitesi' kurulması için meclise sunduğu belge
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UBP Meclis Grubu, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na “Ad-Hoc Komite” kurulması için öneri sundu.

Başbakan Ersan Saner’in imzasını taşıyan öneri, dün Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na iletildi.

Sunulan öneride Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin seçim tarihi, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda ara seçim tarihinin düzenlenmesi ve bağlı değişiklik çalışmaları, meclisteki tüm siyasi partilerin katılımı ile ortaya çıkması gereken bir çalışma ile mümkün olacağından, bu çalışmalara siyasi parti grubu olmayan partilerin de katılarak çoğulcu demokrasinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Çalışmaların gerçekleştirilmesi amacı ile UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı’na, Ad-Hoc Komite” kurulmasını önerdi.

Söz konusu öneride kurulacak olan komitede; UBP’nin 3, CTP’nin 2 ve HP, TDP, DP ile YDP’nin 1’er temsilcisinin bulunması talep edildi.

İşte UBP Meclis Grubu’nun Meclis Başkanlığı’na sunduğu öneri mektubu...

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