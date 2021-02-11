İşte Alexsandr Satlaev'in yakalanma anına ait detaylar...

Rus uyruklu mahkum Alexsandr Satlaev'in yakalanma anlarına şahit olan Hakan Sezerli yaşananları anlattı...

Alexsandr Satlaev'in yakalandığı evin bulunduğu sokakta oturan Sezerli, "Rus’un olduğu yan eve bir araç geldi ve ben bahçede uğraştığım an çıkmaz sokak olduğu için araba ilgimi çekti ve yanına doğru yürümeye başladım, beni görür görmez 2 kişi hemen arabaya binip kaçtılar" diyerek, önemli bilgiler verdi... Söz konusu kişilerin Satlaev'e yardım için geldiğini düşünen Sezerli, Satlaev'in yakalanma anında ise polisin kaba kuvvet uygulamadığını ifade ederek, "Normal yapılması gereken hareket de bulunarak etkisiz hale getirdi" dedi.

İşte Sezerli'nin tanıklık ettiği, Satlaev'in yakalanma anına ait detaylar...

“Rus ve kahraman polisimiz...

"2 KİŞİ ARAÇLA GELDİ, BENİ GÖRÜNCE KAÇTILAR"

Birebir olayı yaşayan ve girdiği evin kapısını açarak yakalanmasını gören biri olarak olay aynen böyle oldu... Bizim evin olduğu sokak çıkmaz sokak ve bugün saat 3-4 gibi Rus’un olduğu yan eve bir araç geldi ve ben bahçede uğraştığım an çıkmaz sokak olduğu için araba ilgimi çekti ve yanına doğru yürümeye başladım, beni görür görmez 2 kişi hemen arabaya binip kaçtılar.

"BOŞ EVDE OLDUĞU ŞÜPHESİ"

O an kötü bir şey düşünmedim ama belki de Rus’a yardımcı olmak için gelmişlerdi. Saat 5.30 gibi de evin önünde 4-5 sivil polis gördüm ve yanlarına gittim. Buralarda olma ihtimalinden bahsederken polisimiz, kendileri burada birinin kalıp kalmadığını sordu ve bende anahtarların bende olduğunu ve en az 1 yıldır birinin kalmadığını söyledim. Kendilerine isterler ise kapıyı açabileceğimi söylediğim zaman polisimiz yanıma 2 kişi vererek girip bakmamızı söyledi. Kapıyı açtığım an (evi çok iyi bilen biri olarak) kapının arkasında dayanmış bir sandalye olduğunu gördüm ve polise burada olma ihtimali çok yüksek deyip geri çekildim.

"TİTİZ ÇALIŞMA İLE YAKALANDI, POLİS KABA KUVVET UYGULAMADI"

Polisimiz hemen tüm önlemleri alıp içerde aramaya başladı ve 2 odanın kapalı olduğunu bana söylediler. Ben de 1 odanın kapalı olduğunu bildiğimi ama 2’inci odanın kapalı olmaması gerektiğini söyledim. Sonra bir polisimiz kapının içerden kilitli olduğunu söyledi ve benden izin alarak kapıyı kırıp içeri girdiler ve böylece Rus da ait olduğu yere gitmiş oldu. Yakalanma anında polisimiz normal yapılması gereken hareket de bulunarak etkisiz hale getirdi ve hiç bir şekilde kaba kuvvet kullanmadı.

Sadece 2 şeye dikkat etmek istiyorum.

1 - Bugün gelenler bence yardım için gelmişler ve beni görünce hemen kaçtılar

2- Dün akşam Doğanköy muhtarı Niyazi Bedel beni aradı ve bana Lapta’da olma şansının olmadığını, olsa olsa Ciklos bölgesi, senin evin oralarda olur dedi. Onu da dünden bugünü gördüğü için tebrik ederim...”