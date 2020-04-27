İşte açılması planlanan iş yerleri

İlk aşamada açılması düşünülen iş yerleri arasında hırdavatçılar, su ve elektrik tesisatçıları, klima bakım onarım tamircileri, ilaçlama temizlik şirketleri ve bilgisayara tamircileri var. Bu işyerlerinin açılması için öngörülen tarih ise 28 – 29 Nisan

İşte o taslak çalışma

KKTC’de 14 Mart 2020’den itibaren kapalı olan işyerlerinin 1 ay çalışmadığı bu işletmelerde çalışanların, ailelerinin ve ekonomimizin olumsuz etkilendiği bir gerçektir. KKTC’de kayıtlı 10 bin’e yakın Küçük ve Orta Boy işletmenin bir bölümünün uzmanların belirttiği tedbir ve önlemler alınarak kontrolü biçimde faaliyetlerine başlamaları büyük önem arz etmektedir. Bu salgının KKTC’yi ciddi şekilde etkilediği ve ne zaman sona ereceği bilinmediği için bu olumsuz etkinin azaltılması için kontrollü olarak bazı iş yerlerinin açılması gerekmektedir.

Corona Virüs Kapsamında Açılması Öngörülen İşyerleri.

İş yerleri müşteri kabul etmeden önce gerekli sağlık bilgisi ve temizlik hazırlıklarını, personelinin kullanacağı takım ve ihtiyaç duyulan malzemenin tedarik edilmesi maksadıyla açılması düşünülen iş yerlerine izin verilmesi.

1. Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri;

Amaç: 2. Aşamada açılması düşünülen İş Yerleri Açılmadan önce gerekli bakım, onarım, hijyen ve hizmetlerin alınması amacıyla açılacak olan işyerleri.

➢ Hırdavatçılar (cam ve aynacılar)

➢ Su ve Elektrik Tesisatçıları

➢ Klima Bakım Onarım Tamir (havalandırma, soğutma ve ısıtma sistemleri)

➢ İlaçlama Temizlik Şirketleri

➢ Bilgisayar Tamircileri

Not: Öngörülen Tarih,28-29Nisan

Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

2. Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri

➢ Yetkili Servisler

➢ Beyaz Eşyacılar

➢ Otomotiv Sektörü

➢ Tüm Makinist ve Tamirciler

➢ Off-Licence

➢ Faktöring, Leasing Şirketleri

➢ Uluslararası Bankacılık Birimleri (Off Shore Bankalar)

➢ Döviz Büroları

➢ Sigortacılar

➢ Güneş Sistemleri

➢ Oto Yıkama

➢ Çiçekçi ve Peyzajcılar

➢ Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Ekipman Sağlayan Üreticiler

➢ Anahtarcılar, Ayakkabı Tamircileri

➢ Tabela ve Reklamcılar

➢ Kuru Yemişçiler,

➢ Ambalaj ile ilgili üretim yerleri

➢ Plastik, Poşet, Pet Şişe ve Naylon üreticileri

➢ Enerji ve Güvenlik Sistemleri

➢ Makine Sanayi (İş Makineleri, İş Araçları)

➢ Taşocakları

➢ İletişim ve Elektronik Hizmetleri Satıcıları

➢ Elektrik Elektronik Tamir Bakım ve Malzeme Satan Yerler

➢ Enerji ve Güvenlik Sistemleri

➢ Bobinajcılar, Akücüler

➢ Kaynakçı, Demir-Doğramacılar, Çelik, Saç Profil

➢ Telefoncular, Grafik Tasarımcılar

➢ Kuru Temizlemeciler

➢ Bilgisayar Satış Yerleri ve Bilişim

➢ Halı Yıkama, Havuz temizleme, İlaçlama servisleri, Çamaşırhaneler

➢ İç Kargo, Kırtasiyeler

➢ Döşemeciler, Marangozlar, Alüminyum ve PVC Üreticileri

➢ Mermer, Boya, Çimento, Cam, Ayna imalatçıları ve diğer tüm inşaat malzeme satıcı ve İmalatçıları

➢ Av Malzemesi Satan Yerler

➢ Akvaryum ve Pet Shopları

Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

3. Aşamada Açılması Düşünülen İş Yerleri

➢ İnşaat Sektörü ve Türevleri

➢ Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezleri *

➢ Butik ve Konfeksiyon ve İç Giyim Mağazaları .**

➢ Restoranlar, Pastaneler, Tatlıcılar, Çikolata, Lokum, Helvacı ve Şekerlemelerin take away Servisleri ve üreticileri

➢ Fast Food (Kebap, Döner, Pide, Pizza v.b take away servisleri)

➢ Baharatçılar

➢ Hukuk ofisleri, Mimar Mühendis Ofisleri ve benzeri ofisler

➢ Büfeler ve sandviçlerin take away servisleri

➢ Kuyumcular

➢ Hediyelik Eşya, Çeyiz Mağazaları, 2. El Mağazaları, Müzik Ekipmanları, Oyuncakçılar, Askeri Malzeme, Ayakkabı ve Çantacılar ve benzeri yerler.

Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

*Ek 1 ile birlikte, Berber Kuaför ve Güzellik merkezleri için uygulanacak olan ilave kurallar,

1. İşyerleri mekânsal temizliği dezenfektan içeren ürünler ile temizlenmelidir.

2. İşyerinde de kullanılması zorunlu, bulundurulması gereken kullan at ürünler.

3. Havlu, galoş, maske, eldiven, ıspatula, penuar, sedye örtüsü, el dezenfektanı.

Müşterilere kullanılan aletler metal, ağaç, plastik, elektrikli aletler gibi farklı materyallerden oluşmaktadır.

4. Metal malzemelerin ısı, UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

5. Plastik malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

6. Ağaçtan malzemelerin UV, alkol ve benzeri ile her işlemden sonra temizliği yapılmalıdır.

Müşterilerin uyması gereken kurallar

7. Randevu alarak hizmet almak.

8. Salonlara sadece hizmet alacak olanların gitmesi.

9. Eldiven ve maske bulundurmak ve takmak

Çalışanların uyması zorunlu hijyen kuralları.

10. Eldiven ve maske kullanmak.

11. Her işlemden sonra yakarıda belirtilen kullan at malzemeleri ve aletlerin temizliğini hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılması

12. İşyerlerinde koltuk aralıklarının, sosyal mesafe, işlem odalarının ayrı olması önemlidir.

13. İş yerinde içeride sıra beklenmeyecek.

** Not: Ek1’deki Kurallar Uygulanmak Koşuldur.

Butik ve Konfeksiyonlarda Ek 1 Kuralları uygulanmakla birlikte, soyunma kabinleri kapatılacak ayrıca satın alınan ürünler iade edilmeyecektir.

Ek 1: Açılacak Olan İşyerlerinin Mutlak Suretle Uyması Gereken Kurallar.

1. Açılacak işyerlerinin tümü gelenlerin kaydının tutulacağı kayıt defteri tutmak zorundadır. Kayıt Defterinde gelenlerin sırasıyla 1.adı-soyadı, 2.geldiği tarih ve 3.iletişim bilgileri mutlaka bulunacak ve günlük olarak titizlikle kayıt edilecektir.

2.Çalışan personel arasında 2’er metre mesafenin korunması, bu durumun sağlanması için çalışanların sayısının düzenlenmesi

3.Çalışan personelin kullanması için el dezenfektanı ve maske bulundurulması

4.Tüm iş yerlerinde el dezenfektanı bulundurulması, dışarıda bekleyeler için 2 metre mesafenin korunması

5.Çalışanların ellerini sık sık yıkamaları, dokunulan ortak kullanım alanlarının temizlenmesi (kapı kolu, klavye, ışık düğmeleri yüzeylerin sık sık temizlenmesi)

6.Ateşi ve öksürüğü olan şüpheli personelin ve ziyaretçilerin iş yerine getirilememesi ve/ veya alınmaması iş yerlerinin sık sık havalandırılması.

7.Semptomları olan çalışanlar (ateş, öksürük, nefes darlığı, kronik rahatsızlığı olanlar) yüksek risk gurubunda olduğundan çalıştırılmayacaktır ve evde kalacaktır.

8.Yemek araları, çay kahve ve dinlenmelerde kesinlikle 2 metre kuralı aynen uygulanacaktır.

9.Dağıtım veya Araçla dışarıya çıkacak olanlar en fazla 2 kişi ve kesinlikle maskeli seyahat edeceklerdir ve Araçlar havalandırılıp hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

10. İşyerlerinin denetimi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve Sanayi Dairesi Müdürlüğü Denetçileri, Belediyeler tarafından yapılıp kurallara uymayanlara gerekli cezai işlem uygulanacaktır.

11.Açılacak iş yerlerinde, açılmadan önce bakteri taşıyan aletlerin(klimaların, ısıtma ve soğutma sistemleri v.b) gerekli hijyeni sağlayacaktır.

12. İş yerlerinde temassız ateş ölçer alet kullanılacaktır.

13.İşyerlerinin mekânsal temizliği dezenfektan ürünle yapılmalıdır.

14.Personel ve müşteriler arasındaki mesafeyi artırmak amacıyla çalışma ortamlardı yeniden düzenlenecektir.

15.Çalışma saatleri ayarlanacak, sosyal mesafe kuralına uyulacaktır.

16.Tüm çalışanların eldiven yerine el dezenfektanı kullanması daha uygun olacaktır. Her vatandaş ile muhatap olunduktan sonra ellerin dezenfekte edilmesi, dezenfektanın efektif olabilmesi için elde kurumasının beklenmesi

16. İş yerlerinin sık sık havalandırılması.