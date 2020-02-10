‘İstanbul Sokağı’ tabelasının üzerine ‘Hellas’ yazdılar

Rum basınında geçtiğimiz günlerde yer alan bir haberde, Rum kesiminde bazı kişilerin 45 yıldan sonra Larnaka’nın eski Kıbrıs Türk mahallesinde adı “İstanbul Sokağı” (Istanbul Street) olan bir yol tabelası olduğunu fark ettiği ve tabelanın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının çeşitli tepkilere neden olduğu belirtilmişti. Bunun ardından Rum faşist ELAM örgütünün bazı üyeleri söz konusu tabelanın üzerine ‘HELLAS’ yazısı yazdı.

45 YILDAN SONRA KRİZ

Söz konusu sokağın isminin 45 yıldır İstanbul olduğu bilinirken, Larnaka’daki ELAM üyeleri tabelanın üzerine ‘Eski ve büyük Yunanistan’ anlamına gelen “HELLAS” yazdı…