İstanbul'da dev operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de K.K. isimli kişinin işyerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 liraya piyasaya süreceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.



PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON LİRA OLAN 11 BİN MASKE

Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, işyeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.