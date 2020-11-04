İstanbul'da bir bölge 'riskli alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Ümraniye'de bir bölge 'riskli alan' ilan edildi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir bölgenin 'riskli alan' olduğuna karar verildi. Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Kararına göre, Ümraniye ilçesindeki Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bir bölgenin riskli alanilan edilmesine karar verildi.

Riskli alan kararda yayınlanan ekte kroki, sınır ve koordinatlarıyla da yer aldı. Riskli alanın toplam 62 bin metrekare büyüklüğünde.