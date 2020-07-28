İSS Birliği Başkanı Basat: “BTHK, tek bir noktadan mahkeme emrini uygulatmak yerine, 35 firmaya ayrı ayrı mail gönderdi”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği (İSS) Başkanı Kemal Basat, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, ülkede 35 adet internet servis sağlayıcısı şirketin bulunduğunu, bu şirketlerin tümünün de internet hizmetini ‘istisnasız’ bir şekilde KKTC Telekomünikasyon Dairesi’nden temin ettiğini kaydetti.

“BTHK, TEK BİR NOKTADAN MAHKEME EMRİNİ UYGULATMAK YERİNE, 35 İSS’YE AYRI AYRI MAİLLER GÖNDERDİ”

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun (BTHK), Bilişim Suçları Yasası’na göre erişimi engelleme ile ilgili mahkeme emri geldiğinde bunu Telekomünikasyon Dairesi’ne bildirip tek bir noktadan mahkeme emrini tüm ada için uygulatmak yerine, 35 İSS'e ayrı ayrı mail göndererek her bir firmanın bu engellemeyi kendi içinde ayrı ayrı gerçekleştirmesini talep ettiğini belirtti.

“CİHAZLAR ÇOK PAHALI… TEMİN ETMEK HEM GEREKSİZ HEM DE İSRAF”

Söz konusu engellemelerin yapılmasını sağlayan cihazların çok pahalı olduğunu ve 35 firmanın bu cihazları ayrı ayrı temin etmesinin hem gereksiz olduğunu hem de israftan başka bir işe yaramadığını belirten Basat, şöyle devam etti:

“Firmaların bu sistemleri kuracak maddi imkanı olsa bile, bu zor dönemde tek bir sistemle KKTC Telefon Dairesinde çözülebilecek bir altyapının, gereksiz yere 35 katı harcanarak İSSlerde çözülmeye çalışılması ve ülkedeki maddi kaynağın dönüşü olmayacak şekilde yurtdışına elektronik cihaz alımı için gönderilmesinin herhangi bir mantığı yoktur.”

Bilişim Suçları Yasası’nın ‘muhtemelen’ kendi içinde daha çok tartışılacağını belirten Basat, “o ayrı bir konudur. Ben burada sadece teknik ve maddi açıdan mevcut durumu aktarmaya çalıştım” açıklamasında bulundu.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği (İSS) Başkanı Basat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu ülkede 35 Internet Servis Sağlayıcı(İSS) şirket bulunmaktadır. Bu firmaların hepsi toptan İnternet hizmetini istisnasız KKTC Telekominikasyon Dairesinden (TD) temin etmektedirler.

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu(BTHK), son birkaç günde yeni Bilişim Yasasına göre erişimi engelleme ile ilgili bir mahkeme emri geldiğinde bunu TD'ye bildirip tek bir noktadan mahkeme emrini tüm ada için uygulatmak yerine, 35 İSS'e ayrı ayrı mail göndererek her bir firmanın bu engellemeyi kendi içinde ayrı ayrı gerçekleştirmesini talep etmektedir.

Bu tip engellemelerin yapılmasını sağlayan cihazlar çok pahalıdır ve 35 firmanın bu cihazları ayrı ayrı temin etmesi hem gereksiz hem de israftan başka birşey değildir. Firmaların bu sistemleri kuracak maddi imkanı olsa bile, bu zor dönemde tek bir sistemle KKTC Telefon Dairesinde çözülebilecek bir altyapının, gereksiz yere 35 katı harcanarak İSSlerde çözülmeye çalışılması ve ülkedeki maddi kaynağın dönüşü olmayacak şekilde yurtdışına elektronik cihaz alımı için gönderilmesinin herhangi bir mantığı yoktur.

Bu yasa kendi içinde muhtemelen daha çok tartışılacaktır, o ayrı bir konudur. Ben burada sadece teknik ve maddi açıdan mevcut durumu aktarmaya çalıştım.”