İsrailli Özel Kuvvet Subayları Güney'de Eğitim Veriyor

İsrail özel kuvvetler askerlerinin ve hava kuvvetlerinin Güney Kıbrıs’ta son 3 yılda dört kez tatbikat yaptığı ve İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetler birimlerinin Rum askerlerine eğitim verdiği bildiriliyor.

Times of Israel'in haberine göre; İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında imzalanan askeri işbirliği çerçevesinde gerçekleşen askeri tatbikatlarda, İsrail özel kuvvetleri Rum ordusuna eğitim veriyor.

Eğitimler çerçevesinde Rum ordusunun İsrail'de meskun mahalde çatışma eğitimi aldığı belirtiliyor.

İsrail özel kuvvetlerinin Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği son tatbikat, Türkiye ve Libya arasında Kasım ayı sonunda imzalanan Deniz Yetki alanlarını belirleyen anlaşmadan hemen sonra gerçekleşti.

Tatbikattan fotoğraflar, İsrail ordusu tarafından paylaşılırken İsrail haber kanalı İ24 News'te tatbikata ilişkin haberinde "Türkiye ile yaşanan gerilim 1974'ten beri hiç bu kadar yüksek olmamıştı” yorumuyla değerlendirildi.

Aralık ayının ilk haftasında Güney Kıbrıs'ta gerçekleştirilen ve “Taht Oyunları” adı verilen tatbikata İsrail komando bölüklerinin yanı sıra birkaç hava kuvvetleri müfrezesinin de katıldığı belirtildi.

İsrail tarafından 2015 yılında birçok farklı özel kuvvetler biriminden isimlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel birliğin gece baskını, hava desteği, arama-kurtarma gibi çeşitli senaryo ve görevler yelpazesinde hizmet verdiği belirtildi.