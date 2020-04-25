"İspat Etsinler Kendimi Damdan Aşağı Atarım"

AKARYAKIT VE TÜP GAZDA İNDİRİM OLABİLİR…“İflasların ve işsizliğin önlenebilmesi adına, bakanlığımız bünyesinde bir kriz masası oluşturduk, mamız gereken adımlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Akaryakıtta, tüp gazda bir indirim olabilir bunlarla ilgili kendi içimizde tartışıp sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Hem Türkiye’yle hem de AB yetkilileriyle görüşüyoruz. AB’nin her yıl projeler için ayırdığı belirli bir miktar vardır. Bunların ödemelerinin nasıl olacağını, nasıl bir katkı sağlanacağını görüşüyoruz.”

CASİNOLAR KESİNLİKLE AÇILMAYACAK… “4 Mayıs’ta bir açılım olabilir. 2-3 personeli olan işletmeler, inşaat sektörü, market gibi çalışan yapı marketi, beyaz eşya, hırdavat, teknoloji marketleri gibi iş yerleri açılabilir. Bunlarla ilgili değerlendirme yapacağız. İnşaat sektörünü açarsak yanında birçok sektörü açmamız gerekir. Elektrik, su tesisatçıları, çimento fabrikası, hırdavatçılar, oto tamirciler, oto lastikçiler… Ancak sinema, kafe, meyhane, restoran, gece kulübü, casino ve bet ofisler ile pastanelerin oturma yerleri kesinlikle açılmayacak.

“BORÇLANMAYA İLİŞKİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”… Biz piramidi ters çevirdik ve küçükten büyüye doğru bir destek sağlamaya çalıştık ilk etapta, şimdiyse büyük işletmelerden başlayarak aşağıya doğru nasıl imkânlar sağlayabileceğimizi değerlendiriyoruz. İlk paket 31 Mayıs’a kadardır. Mayıs ayının içerisinde ikinci ekonomik paketi de hazırlayacağız ve bu kararları üretme noktasında gerekli adımları atacağız. Sayın Başbakan’ın talimatıyla borçlanmaya ilişkin çalışmalara başladık. Borçlanma tahvilleriyle bu yöntem olabilir. Farklı yöntemler için çalışmalar yapılıyor.”

“KENDİMİ DAMDAN ATARIM”…“Hala daha bu dönemde hamaset yapan, birilerinin çıkarları, bazı kesimlerin çıkarları için çalışanlar var. Halkın psikolojisi bunları kaldırabilecek durumda değildir. Halk şu anda hataları düzeltmemizi bile eleştiriyor. AKSA’dan rüşvet aldığımız iddiaları yalandır. Eğer elinde ispat varsa bunları yazanların buyursun ispat etsin ben kendimi çıkar damdan atarım.”

Kıbrıs Haberci