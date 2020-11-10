İsmail Yıldız YDP'den istifa ettiğini açıkladı

YDP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Yıldız partiden ve tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Yıldız açıklamasında şöyle dedi;

Bizler için hiç bir siyasi parti STK ve benzeri oluşum ve tabelaların önemi yoktur bizler için Aslolan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Anavatan Türkiye'mizin bekasıdır...

Bu Vesileyle içinde bulunduğum Yeniden Doğuş Partisi’nden ayrıldığımı bildirmekle beraber herhangi bir partiye üyeliğimin olmadığını bilmenizi isterim...

Ancak Yeniden Doğuş Partisi içinde bizlere samimi kucak açan yüreği güzel tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim...

İsmail YILDIZ...

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 17:02