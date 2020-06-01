Kıbrıslı Türk akademisyen ve gazeteci İsmail Kemal hayatını kaybetti. Usta gazeteci Ahmet Tolgay, Kemal'ın vefatını sayfasından şöyle duyurdu;

ÇOK ACI KAYBIMIZ İSMAİL KEMAL: KIBRIS gazetesinde yıllarca birlikte çalıştığımız, gazetemizin sayfalarında köşelerimizi paylaştığımız, sürekli bilgi paylaşımında bulunduğumuz akademisyen yazar, uluslararası ilişkiler uzmanı değerli arkadaşımız İsmail Kemal’i çok zamansız yitirdik… Onun şahsında içten ve iyi bir dosttan yoksun kalıyoruz… Sohbetlerimiz ve bilgi paylaşımlarımız anılarımızda unutulmayacak şekilde yaşayacaktır… Kendi alanında bıraktığı boşluk asla doldurulamayacaktır… Akademisyenliğini Güney Kıbrıs'ta yaptığından Güney Kıbrıs kültürünün ve siyasetinin de tartışılmaz uzmanıydı...Acımız büyüktür... Güle güle dostum, gerçek halk çocuğu İsmail Kemal… Ruhun şad, mekânın cennet olsun… Aile bireylerinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun…

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:27