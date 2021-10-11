İşletmelerin çalışma saatlerine ilişkin kısıtlama kaldırıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, “Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi” kapsamındaki “işletmelerin çalışma saatlerine ilişkin kısıtlamanın” kaldırılması yönünde tavsiye nitelikli bir karar üretti.

Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

‘Kısmi’ sokağa çıkma yasağının yürürlükten kaldırılmasının ardından Bakanlar Kurulu, bazı işletmelerin gece saat 01.00’e kadar açık kalması, bazılarının ise 23.30’da kapatması yönünde karar üretmişti.

Üst Komite’nin tavsiye nitelikli kararı sonrası, işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar da kaldırılmış oldu.

Karar, şöyle duyuruldu:

“Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesinin” yürürlükten kaldırılmasına ilişkin alınan E.S.(K-I)1481-2021 karar sayılı emirname doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin daha önce almış olduğu çalışma saatleri kısıtlamalarının kaldırılması uygun görülmüştür.”

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