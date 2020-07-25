İskele’de Uyuşturucudan Bir Tutuklu…

İskele’de Uyuşturucudan Bir Tutuklu…
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İskele’de dün saat 12.00 sıralarında V.S.’nin (E-39) evinde polis tarafından yapılan aramada saksı içerisinde yetiştirdiği, hintkeneviri olduğuna inanılan 4 yeni sökülmüş bitki ile metal arama detektörü bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis tarafından bitkiler ve arama detektörüne emare olarak el konurken, bahse konu şahıs tutuklandı. 

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