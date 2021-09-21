İskele’de Türkiye merkezli dolandırıcılık girişimi pes dedirtti!

Elde edilen bilgilere göre dolandırıcılardan biri ilk olarak ev telefonunu aradı, telefonu açan babaya kendisini Ziraat Bankası Müdürlüğü’nden bir sorumlu olarak tanıttı ve kredi kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığını, Lefkoşa’daki Ziraat Bankası şubesinden parasının çekilmek üzere olduğunu söyledi.

Hemen ardından evde başka birinin olup olmadığını soran dolandırıcı, “kızım var” yanıtını almasının ardından, hemen kadının cep telefonu numarasını talep etti ve kadını, “kendisini Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nden bir polis olarak tanıtan” bir diğer dolandırıcı aradı.

“EVDEKİ TÜM TELEFONLAR MEŞGUL HALDE TUTULDU, BU SAYEDE POLİSİ ARAMAMIZI ENGELLEDİLER”

Aile, her ikisinin de bu sayede telefonlarının meşgul halde tutulduğunu, olayın ilerleyen sürecinde telefonu kapatsalar dahi sürekli aynı numaralar tarafından aranmaya devam ettiklerini, böylece polisi ya da yakınlarını aramalarının engellendiğini söyledi.

“PARALARI VERECEĞİMİZ HESAP NUMARALARINA AKTARIN, ŞU AN OPERASYONDAYIZ”

Kadın ile konuşan ve kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, önce evde altın ya da para bulundurup bulundurmadığını sordu, ‘evet’ yanıtını almasının ardından, “Bankadaki paranızla bir kuyumcuda alış – veriş yapılacak. Siz evdeki altınlarınızı alıp en yakın kuyumcuya giderek bozdurun ve size söyleyeceğimiz hesap numaralarına yatırın, şu an bir operasyondayız” dedi.

“BENİ TAKİP ETTİKLERİNİ, EVDEN ÇIKTIĞIMI GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ… TAKİP EDİLDİĞİMİ HİSSEDİYORDUM”

Daha sonra, bir yandan telefondaki dolandırıcı ile konuşmaya devam eden kadın, bir yandan da en yakın kuyumcuya gitmek üzere yola çıktı.

Kadın, o anları şöyle anlattı:

“Arabaya bindim, beni takip ettiklerini söyledi. Kornaya basmamı istedi, evden çıktığımı gördüğünü söyledi. Takip edildiğimi hissediyordum, tamamen inanmıştım. Başıma bir şey gelecek sandım. Daha sonra telefondaki kişiye, daha kolay hitap etmek için ismini sordum. İlk önce Ali dedi, bir sonraki soruşumda ise Cemal dedi. Kuşkulandım. Benim evden çıktığım sırada ise babama banka hesap numaraları verdiler ve hesabındaki paraları, saat 15.00’e kadar söyledikleri hesap numaralarına göndermesini, aksi takdirde parasının çalınacağını söylediler.”

KÂĞIDA “ACİLEN POLİSİ ARA” YAZDI VE KURTULDU

Kuyumcuya varan kadın, oradaki görevliden kağıt ve kalem talep etti, kağıda “Acilen polisi ara, dolandırıcılar beni takip ediyor, peşimdeler” yazarak görevliye uzattı. Kuyumcudaki görevli kişi ise polisi aradı ve ekipleri bir süre sonra bölgeye intikal etti.

Bu sırada telefonu kapattığını ancak ısrarcı bir şekilde aynı numaranın kendisini aramaya devam ettiğini anlatan kadın, yaşananları anlatmaya şöyle devam etti:

“Polisin kuyumcuya geldiği sırada telefon yine çaldı ve telefonu bu kez polis açtı, kendisini tanıttı. Telefonun ucundaki dolandırıcı ise kendisini benim erkek kardeşim olarak tanıttı. Ardından da telefonu kapattı.”

TELEFONLAR ‘SERVİŞ DIŞI’

Olayın ardından polis, kadının ve babasının ifadesini aldı ancak ev ve cep telefonunu arayan her iki numaranın da servis dışı bırakıldığı tespit edildi.

DOLANDIRICILARA, PARANIN ZİRAAT BANKASI’NDA OLDUĞUNU AİLE SÖYLEMEDİ

Ancak baba ve kızın olayla ilgili bir soru işareti mevcut.

Aile, dolandırıcılara, emekli babaya ait paranın Ziraat Bankası’nda olduğunu söylemediklerini belirtti. Dolandırıcıların, ‘nokta atışı yaparcasına’ Ziraat Bankası Müdürlüğü’nden aradıklarını söyleyerek senaryoya başlamaları şüphe uyandırdı.

Kıbrıs Postası