İskele’de inşaatta kavga: Yaralılar var

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 13:30 sıralarında, İskele’de, yapımı devam eden kolej insaat alanı içerisinde C.T. (E-47) ve H.T. (E-21) bir taraf, F.A. (E-29) ve S.A.(E-36) diğer taraf olmak üzere aralarında çıkan tartışma sonrası birilerini darp etmişlerdir.

Olayda yaralanan F.A. ve S.A. kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından S.A.(E-36) kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, F.A. ise taburcu olmuştur. Soruşturma kapsamında, C.T. (E-47), H.T. (E-21) ve F.A. (E-29) tutuklanmıştır.

Polisin olayla ilgilu soruşturması devam etmektedir.