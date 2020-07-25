İskele’de evinde uyuşturucu madde bitkisi ve dedektör bulunan şahıs tutuklandı

İskele bölgesinde aldıkları bir ihbar üzerine dün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Rus uyruklu Viktor Shorokhov’un tasarrufunda 4 kök hint keneviri türü bitkisi, çok sayıda hint keneviri bitkisi tohumu ile ithali yasak dedektör tespit edildi.

Zanlı Shorokhov tutuklanmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde ziraati ve tasarrufu” ve “ Dedektör ithali ve tasarrufu” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme yürütülen soruşturma nedeni ile zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.