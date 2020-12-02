İskele yağmura teslim oldu

İskele yağmura teslim oldu
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İskele bugün  yağmura teslim oldu.. öğlen saatlerinde bir anda bastıran sağanak ve doludan dolayı trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.. iskele Ecevit meydanında sular kaldırımlardan taştı.. İskele belediye ekipleri anında müdahale etmelerine rağmen alt yapının yetersiz kalmasindan dolayı suyun akışı yavaş ilerledi. Ecevit Meydanı’nda oturan vatandaşlar evlerine su girmesini engelemek için kapılarının önüne kum torbaları yerleştirdi. Bir saatten fazla süren şiddetli yağışlardan dolayı İskele-Karpaz anayolu Kalecik virajı ile Boğaz bölgesinde de şu birikintileri oluştu.. 

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