İskele Okul Aile Birlikleri Federasyonu Açıklama yaptı

İskele Okul Aile Birlikleri Federasyonu, yazılı bir açıklama yaparak, beklentilerinin doğru bir akademik takvim ve planlama ile mezun yıllarında olan öğrencilerin yeni geleceklerine yolcu edilmesi olduğuna dikkat çekildi.

Federasyon, eğitimle ilgili tüm paydaşların en erken zamanda açıklayacakları ortak bir stratejik planla tek ses olarak kamuoyu karşısına çıkmalarını talep etti.

Federasyon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

‘Beklentimiz; Doğru bir akademik takvim ve planlama ile mezun yılındaki gençlerimizin yeni geleceklerine yolcu edilmesidir.’

Bakanlar Kurulu’nun 19 Mart 2021, Cuma günü açıklamış olduğu kararlar ile 29 Mart’tan itibaren sadece 12’nci sınıfların seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacak olduğunu ve diğer sınıfların ise online eğitime devam edeceğini öğrenmiş bulunmaktayız. Dünya genelinde pandemi dolayısı ile eğitim anlamında büyük kayıplar yaşandığı ve telafisi mümkün olamayacak derin yaralar açıldığı yadsınamaz bir gerçektir. Bizler Okula Aile Birlikleri olarak gerek Eğitim Bakanlığı’nın gerekse de öğretmenlerimizin bu süreçte ortaya koymakta oldukları büyük emekleri ve insan üstü çabaları takdirle karşılamaktayız. Şu bir gerçek ki, çevrimiçi eğitim alt yapımızdaki yetersizlikler ve gençlerimizin bu eğitim modeline uyum konusunda yaşamakta oldukları zorluklar, çevrim içi eğitimdeki verimliliği büyük ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir.

Yukarda belirtmiş olduğumuz gerçekler ışığında, özellikle Türkiye Yüksek Öğrenim Sınavı (YKS) senesinde olan yüzlerce 12. Sınıf öğrencisinin yaşamakta olduğu stresi ve baskıyı bire bir veliler olarak en yakın hissetmekte olan bizleriz. Geleceklerini belirleyecek olan söz konusu sınava gençlerin mümkün olan en sağlıklı ortamda ve donanımda hazırlanması bizlerin önceliğidir. Şöyle ki, Bakanlığımızdan. İlgili sendikamızdan ve değerli öğretmenlerimizden beklentimiz. Doğru bir akademik takvim ve planlama ile gençlerimizi yeni geleceklerine yolcu etmelidir.

Bu noktada, eğitimle ilgili tüm paydaşların en erken zamanda açıklayacakları ortak bir stratejik planla tek ses olarak kamuoyu karşısına çıkmalarını beklemekte ve talep etmekteyiz. Bu stratejik yol haritasında ortaya koymalarını beklediğimiz esaslar şöyledir:

29 Mart 2021 tarihinde 12. Sınıf öğrencilerin başlayacağı eğitim modelinde sağlıkla ilgili en üst önlemlerin alınması ve uygulanması. Öğretmenler ve öğrenciler arasında rutin random testlerin yapılması. Açıklanan aşı planlamasında, 12. Sınıf öğretmenlere, idari personele ve hizmetlilere öncelik verilmesi ve aşılanmalarının bir an once yapılması. Mezun senesinde olan 12. Sınıf öğrencilerin akademik takviminin belirlenmesi ve duyurulması. Mezun senesinde olan öğrencilerin karne notlarının nasıl oluşturulacağı yönünde (ölçme ve değerlendirme) gerekli tüm kararların alınması, tüzüklerin hazırlanması ve takvimlendirmenin yapılması. YKS sınavına girecek öğrencilerin sınav deneyimi yaşayabilmeleri açısından gerekli tüm adımların atılması ve deneme sınavı şansı yaratılması.

Gençlerimize sağlayacağımız daha iyi imkanlarla, daha umut dolu yarınlara kararlılıkla omuz omuza yürüyebileceğimiz inancındayız. Bu zor süreçte özverili çalışmalarından dolayı başta sağlık çalışanlarımıza, emniyet güçlerimize, ön cephede savaşan vefakar emekçilerimize ve çok değerli öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür eder, güzel günleri birlikte karşılamayı diliyoruz."

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 21:17