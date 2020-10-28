İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Kutladı

“TEK MİLLET İKİ DEVLET ÜLKÜSÜNÜ SÖZDE DEĞİL, HER ALANDA YAŞIYORUZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 29 Ekim 1923’ün 97. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Sadıkoğlu mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçası olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 97. Yılını kutlamaktan duyduğu gurur ve mutluluğunu belirtti.

Başkan Sadıkoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükran ile andığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılmaz bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz, tek millet iki devlet ülküsünü yalnızca sözde değil, her alanda birlikte yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yaş coşkusu ve heyecanını KKTC’de yaşıyor olmak bizler için gurur kaynağıdır. Türk milleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütünlük içinde çağdaş dünyayla bütünleşmek için kararlılığını ve mücadelesini kesintisiz sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, KKTC halkının güvencesi, umudu ve gururu olarak bizlere güç vermeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutlar, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”