Işın Ramadan Cemil'in 58 yıldır dinmeyen kardeş acısı

İş insanı Işın Ramadan Cemil, 1961 senesinde kaybettiği kız kardeşi Ayşen Ramadan Cemil ile ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Cemil mesajında, “o günden bu güne, seni hep özledik, özledik, özledik…” ifadelerine yer verdi.

Işın Ramadan Cemil’in yaptığı paylaşım şöyle :

“Sevgili AYŞEN’imiz,

16 yaşında, Ankara’da yatılı okulda iken, yeni yıla bizlerle girmek üzere sevinçle koşarak bindiğin BEA uçağının Esenboğa’da düştüğü 21 Aralık 1961 ve seni toprağa verdiğimiz 28 Aralık 1961’den beri, sadece ailemizin değil, sadece Limasol 19 Mayıs Lisesi arkadaşlarının değil, sadece Ankara TED Koleji ve piyano hocaların Ferhunde ve Mithat Fenmen’in değil, Rum’u, Türk’ü, İngiliz’i, Maronit’i, Ermeni’si ve daha nicelerinin, tarihe tüm Kıbrıs’ın müşterek bir acısı olarak geçmek üzere; sınırsız, milliyetsiz, büyük, küçük, hep birlikte ağladığı o günden bu güne, seni hep özledik, özledik, özledik…

Piskobu’da, dedenin yanında rahat uyu!”

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 23:19